Le Conseil d’administration de l’Office guinéen de publicité (OGP) a tenu ce mercredi 25 janvier 2017, sa toute première assemblée générale sous la présidence de son président Sanoussy Bantama Sow et du Directeur général dudit office, Paul Moussa Diawara, en présence des autres membres de ce conseil.

Souhaitant la bienvenue aux membres du CA, M. Diawara a rappelé les résultats atteints à ce jour par son office: " A notre prise de fonction le 2 octobre 2014, nous avons immédiatement déclenché des opérations «coups de poing» qui a permis de faire un recouvrement des créances de l’OGP auprès des sociétés de téléphonie mobile. Ceci a permis de mobiliser en 2014 avec un chiffre d'affaire de 6 600 000 000 fg contre 3 900 000 000 de l’année précédente; soit une croissance de 169% et un résultat d’exploitation de 1 865 000 000 fg contre 304 000 000 fg, soit un taux de croissance de 613%.

Il a fait savoir que les ressources de l’OGP sont gérées par les redevances des taxes sur les fats publicitaires : « Redevances sur les spots publicitaires des medias d’Etat et privés, redevances sur les engins roulants à graphies publicitaires ou identifiés (véhicules, camions, motos…), redevances sur les panneaux routiers, (affichage murale, décoration murale, décoration boutiques, de kiosques, de magasins, de restaurants, de cliniques privées..) ; redevances sur les opérations de communication en images ; redevances sur la publicité sonore et déambulation ; redevances sur les licences et agréments… ».

Avant de noter que les charges sont ventilées entre 4 postes essentiels qui sont les suivants : le fonctionnement, le traitement de salaires et autres rémunérations, les charges locatives, fiscales et les investissements.

En raison de la complexité des faits publicitaires et des détails s’y rattachant, l’OGP a été engagée dans un vaste programme de cadrage qui justifie d’ailleurs le programme d’investissements de 2017. Un programme visant l’introduction de l’économie numérique pour un élargissement du faisceau publicitaire. Cela permettra une saisie rapide et nette des faits qui échappent encore à la taxation.

Tout en affichant sa volonté de poursuivre des opérations « coups de poing » devant davantage faire de l’OGP « la meilleure société publique en République de Guinée, M. Diawara, estime que la présente assemblée générale qui est la première depuis sa création en 1986, s’attèlera, tout en tenant compte de toutes les contraintes qui sont à deux niveaux, à l’exploitation du patrimoine publicitaire dans notre pays.

Fort de ces repères, poursuit M. Diawara, " nous sommes rassurés que les travaux de la présente assemblée générale aboutiront à des synthèses favorables à la poursuite des opérations coup de poing qui feront de notre entreprise la meilleure société publique en République de Guinée. Dans cette lancée, nous sollicitons que le conseil d’administration inscrive dans ses travaux, la recherche de solutions à certaines préoccupations qui concernent le renforcement des bases juridiques (loi sur la publicité) et la restitution de nos droits exploités par la RTG, il y a plus de deux ans de cela ».

En terme de perspectives, il a déclaré que son institution compte mobiliser des ressources prévisibles pour l’année 2017, de l'ordre de 25 571 500 000 GNF; avec des charges toutes taxes comprises prévisibles de l'ordre de 24 185 085 491 GNF et un solde brut : 1 386 414 509 GNF

Pendant trois jours, différents points inscrits à l'ordre du jour seront débattus, notamment, l' examen et l'approbation du budget 2017, l'examen des difficultés liées au fonctionnement de l’OGP.

En déclarant ouvertes les présentes assises, le président du CA, Sanoussy Bantama a surtout en mis l’accent sur le deuxième point: « nous allons travailler sur les problèmes liés au fonctionnement de l’OGP et sur ce, nous demanderons à la direction de l’OGP de présenter son institution, son organigramme, la présentation des différentes directions, les relations avec les partenaires, les difficultés rencontrées dans le fonctionnement interne de l’entreprise et les divers »

En encourageant la direction à œuvrer davantage pour atteindre ses objectifs, M. Sow a dit que: travaux qui seront sanctionné »s par des recommandations que tient à cœur Sanoussy Bantama Sow « Par votre assiduité et le sérieux que vous allez observer pendant ces 3 jours de travaux, j’espère qu’à la fin, des recommandations pertinentes seront formulées au regard de la qualité et de la diversité des membres du conseil d’administration que nous sommes. Ces recommandations trouveront une place favorable auprès des décideurs concernés en général et du chef de l’Etat en particulier. Car , il s’agit de parler de l’amélioration des outils de la bonne gouvernance en vue de réduire la pauvreté et de favoriser l’émergence vers un développement durable qui constitue l’un des soucis majeurs du président de la République, ... »

Balla Yombouno et Yahya Dramé