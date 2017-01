A son arrivée en début de weekend dans sa préfecture natale, le président du Mouvement des patriotes pour le développement (MPD), M. Paul Moussa Diawara a tout d’abord été accueilli par un cortège de personnes venues à la rencontre de la délégation à environ 15 km de la commune urbaine. Par la suite, il a pris langue avec les autorités : le préfet, El hadj Mamadou Cissé, le Maire Paul Kéita et le conseil de la notabilité dirigé par Kissi Kaba Kéita. C’était le samedi, 7 janvier.

Cette première activité aura été marquée par une série de visites de courtoisie assortie de nombreuses bénédictions en faveur de la paix en Guinée, à Kissidougou, de la réussite du Pr Alpha Condé dans son deuxième mandat. Sans oublier pour la réussite et la prospérité de Paul Moussa Diawara qui ne cesse d’œuvrer, dans le sens des idéaux du père de la nation guinéenne : le développement des communautés.

Par la suite, la visite du chantier, en compagnie desdites autorités a mis fin au programme du samedi.

Le dimanche 9 janvier a eu lieu l’essentiel du séjour : l’inauguration du stade préfectoral Jean Djibril Lèno, entièrement rénové et clôturé, grâce à l’appui de M. Paul Moussa Diawara.

Ce fut un après midi du dimanche chargé de notes positives dont la cérémonie d’inauguration en compagnie du préfet, du maire, des cadres et responsables du RPG Arc-en-ciel, du stade préfectoral Jean Djibril Lèno de Kissidougou. Un stade qui, pendant plusieurs décennies n’était pas clôturé, rénové.

La cérémonie a été ponctuée par plusieurs allocutions dont celles du responsables de la jeunesse de Kissidougou, Kémoko Ouendéno ; du préfet, Elahdj Mamadou Cissé et du généreux réalisateur de cette rénovation, Paul Moussa en personne.

Mots dans lesquels un rappel a été fait sur le récent don de trois (3) tricycles fait par toujours Paul Moussa Diawara, aux femmes balayeuses de la commune urbaine ainsi que celui de deux (2) chaines musicales à la jeunesse de Fermessadou Pombo et l’Espcae Kissi Faramaya .

Au regard de l’intérêt que le Pr Alpha Condé témoigne et continue de témoigner à l’endroit de Kissidougou à travers le positionnement de certains des enfants de cette localité dans la haute sphère de l’administration, la jeunesse de Kissidougou a réaffirmé sa totale détermination à accompagner activement le chef de l’Etat dans son ambitieux programme de reconstruction de la Nation.

Visiblement satisfait, le préfet El hadj Mamadou Cissé a souligné que le placement de certaines filles et certains fils de Kissdougou à des hauts postes de responsabilité prouve que le Pr Alpha Condé est un « visionnaire ». En témoigne plusieurs actions d’envergure réalisées dans la localité dont la dernière est cette inauguration.

Comme pour retourner l’ascenseur au Pr Alpha Condé, Paul Moussa Diawara dira : « Le président Alpha Condé a tenu ses engagements vis-à-vis de Kissidougou avec plusieurs hautes personnalités du pays, de hauts cadres qui participent à la gestion du pays tant au niveau du gouvernement que dans l’administration de notre pays. Parmi lesquels le président de l’assemblée nationale, le président de la cour des comptes, la directrice générale du port autonome sans oublier moi-même… Le président Alpha Condé a beaucoup fait pour Kissidougou. Mais, il faut rappeler que c’est d’abord Kissidougou qui a prouvé qu’il aime et aide le Pr Alpha Condé ; Kissidougou s’est engagé au cours des moments les plus difficiles du combat politique et démocratique aux côtés du Pr, sans aucune condition. Donc Kissidougou est bien une ville qui mérite d’être retenue par le Pr Alpha Condé et la récompense qu’il témoigne c’est à travers la promotion des enfants de la localité qui sont au service de la République y compris Kissidougou. Ces filles et fils, peuvent dans les conditions normales, quand c’est nécessaire, quand c’est possible, apporter leur contribution au développement local de la ville de Kissidougou. C’est ce que nous venons de faire avec la réhabilitation de ce stade. Car nous ne pouvons pas encore attendre avec tout ce que le Président Alpha Condé a fait, qu’on revienne à Conakry pour quelques tonnes de ciments , de barres de fer et autres, aller encore lui demander de nous aider à faire la clôture du terrain du football de Kissidougou. Je pense que si cela n’était pas, c’est la responsabilité de nous, les enfants de Kissidougou qui avons une certaine position de le faire .Donc c’est important qu’on le dise et qu’on le sache ; le mérite revient au président Alpha Condé et au RPG Arc-en-ciel »

Jean Leforestier