Après le discours de son mentor, ce jeudi 2 Février 2017 à la Place des Martyrs sise dans la Commune de Kaloum, le président de la Sous-Commission Accueil et Aménagement, Paul Moussa Diawara a déclaré que « le Pr Alpha Condé à la tête de l’Union Africaine, est une bibliothèque que nous devons exploiter ». C’était au cours d’un entretien avec certains journalistes de la place.









« Je remercie les présidents africains qui ont eu confiance au Pr Alpha Condé pour lui désigner à l’unanimité à la tête de l’Union Africaine. C’est pour vous dire que notre président est une bibliothèque que nous devons exploiter et c’est une chance que nous devons saisir pour que nous puissions sortir de la misère, la pauvreté et du sous-développement », a indiqué le président de la Sous-Commission l’Accueil et Aménagement.





Et de poursuivre, « merci aux chefs d’Etats africains, unis autour et derrière le Pr Alpha Condé pour faire de l’Afrique qui est habitée par plus d’un milliard d’habitants, le continent de l’espoir, du développement et de la prospérité. Pour faire de l’immigration clandestine avec son lot de malheur, de morts et des blessés parmi nos compatriotes, un lointain souvenir », a ajouté le DG de l’Office Guinéenne de Publicité.





Yahya Drame