Après 4 ans de crise, l’espoir commence à renaitre dans la cité de l'alumine, Fria. Selon une source bien informée, plus de 500 travailleurs ont été rappelés à l’usine d’alumine lundi, où ils sont appelés à effectuer des travaux de réparation des installations et poursuivre l’assainissement déjà entamé.

Sur plus de 2 000 travailleurs avant l’arrêt de l’usine, ils sont environs 600 ouvriers et cadres repartis entre les agences Rusal –Friguia, EMF une entreprise russe et la sous traitance locale à être concernés par cette première reprise.

Lundi, plus de 500 ont répondu à l’appel, c’est une nouvelle vie qui commence, parmi les absences on pouvait compter plusieurs démissionnaires et d’autres non informés ayant quitté la préfecture

Balla Yombouno