Entouré de certains cadres de son département, le ministre de la Santé, le Dr Abdourahramane Diallo a présenté son bilan, jeudi 29 décembre 2016 devant un parterre de journalistes.









Au cours de cette présentation, il a parlé du renforcement de la prévention, de la prise en charge des maladies et des situations d’urgence ainsi que l’amélioration de la gouvernance sanitaire…





Le Dr Diallo dira que parmi les grands axes de la lettre de mission du ministère de la Santé, figure le renforcement de la prévention, de la prise en charge des maladies et des situations d’urgence. « Nous avons mis en place et équipé 8 équipes régionales d’appui de riposte aux épidémies ; construit 29 centres de traitement épidémiologiques ; arrêté la transmission de la maladie à virus Ebola lors de sa résurgence en mars 2016 à Kporopara, préfecture de Nzérékoré. Nous avons aussi effectué six (6) campagnes de vaccination de masse contre la poliomyélite avec plus de 3 700 000 enfants de 0-59 mois vaccinés pour une couverture vaccinale supérieure à 95%. Il a été mis en place un système de surveillance à base communautaire doté de matériels informatiques (1 500 kits à tous les niveaux et secteurs connexes) et des téléphones avec plus de 5 000 agents formés et opérationnels à tous les niveaux de la pyramide sanitaire », a-t-il précisé.





Dans le cadre de la promotion de la santé de la mère et de l’enfant, ajoute le ministre Abdourahramane Diallo, « nous avons doté tous les hôpitaux, centres médicaux communaux (CMC) et centres de santé du pays de 8 100 kits obstétricaux de césariennes, de 138 000 kits d’accouchements et de consultations prénatales… Pour offrir des soins de qualité aux malades, nous avons démarré et assuré le suivi des travaux de construction, rénovation de l’hôpital national Donka qui sont à 50% d’exécution, des hôpitaux communaux de Matoto (90% d’exécution), Maferinya, Gouéké et Banankoro. La construction de 41 centres de santé a été achevée ; 18 établissements soin équipés en matériels de laboratoires. Il a été réalisé des études pour la construction des hôpitaux régionaux universitaires de Kankan et de Nzérékoré après avoir mobilisé les ressources nécessaires pour leur construction ».

Poursuivant, le Dr Diallo a indiqué avoir mis à la disposition des hôpitaux une subvention de 23 milliards GNF pour leurs services d’urgences ; doté la pharmacie centrale de Guinée de 12 camions d’approvisionnement et 10 agents formés en gestion des stocks… »

Enfin, le ministre de la santé a noté avec satisfaction l’amélioration de la gouvernance sanitaire en dotant le département en connexion internet à haut débit avec un partage intégré de fichiers et l’installation de matériels pour vidéoconférence en cours ; élaboré le plan annuel opérationnel (PAO) consolidé 2016 du ministère et, élaboré des annuaires statistiques sanitaires 2013 et 2014… », a conclu, le Dr Abdourahramane Diallo.

Yahya Drame