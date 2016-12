La Fédération internationale de football association (FIFA) a publié son classement mensuel des nations de football mondial ce jeudi 22 décembre 2016. Un nouveau classement dans lequel, le Sily national de Guinée qui contrairement au mois dernier placé 18ème en Afrique, grimpe de 2 positions au classement pour se retrouver 16ème.





Un classement dont peut se réjouir Mohamed Kanfory Lapé Bagoura, le sélectionneur national qui, malgré sa défaite de 1-2 contre les léopards de la RDC au stade du 28 septembre lors de la 2ème journée des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018, a gagné deux places.

Par contre, il faut signaler que la sélection nationale du Sénégal continue d’occuper la première place. Viennent en seconde position les éléphants de la Côte d’Ivoire qui occupaient toujours cette place, devant la Tunisie. L’Egypte (4e) et l’Algérie (5e) complètent le Top 5, viennent ensuite la République démocratique du Congo (6e) et le Burkina Faso (7e) qui devancent le Nigeria (8e), le Ghana (9e) et le Maroc (10e).

Voici le Top 10 africain : 1- Sénégal (33e) 2- Côte d’Ivoire (34e) 3- Tunisie (35e) 4- Egypte (36e) 5- Algérie (38e) 6- RD Congo (48e) 7- Burkina Faso (50e) 8- Nigeria(51e) 9-Ghana (53e) 10-Maroc (57e).

Au classement mondial, l’Argentine occupe toujours le football mondial. Elle est suivie par le Brésil et Allemagne.

La prochaine publication de la liste des nations de football mondial aura lieu en janvier 2017.

Binty Sény