Au cours d’un diner gala que son département a organisé cette semaine dans un réceptif hôtelier de la place, le Coordinateur du projet Warcip, Cellou Diallo revient sur les avancées de son projet qui prend fin ce 31 décembre 2016. L'occasion aura été opportune pour le ministre des Télécommunications et de l'economi numérique de se rejouir de ces résultats.









Pour Cellou Diallo, l’atterrissage du câble sous-marin en janvier 2012 en Guinée a été possible grâce au président de la République : « Cet atterrissement restera un évènement important pour les guinéens », a-t-il signifié.

Avant d’ajouter que, si en 2011, il fallait avec impatience accéder aux réseaux pour se connecter et pour payer des sommes importantes à chaque appel à l’étranger, présentement tel n’est plus le cas. « Aujourd’hui, nos parents des villages les plus reculés peuvent nous appeler, chaque matin, donner des conseils, et recevoir de l’argent pour leurs besoins quotidiens », a souligné Cellou Diallo.





Plus loin, il a fait savoir qu’au regard des enquêtes menées sur le terrain au sein des abonnés, il a été révélé que l’utilisation de l’internet a augmenté de façon exponentielle depuis l’avènement du câble sous-marin en Guinée. L’accès est rapide, dit-il, moins cher et attractif. « Les utilisateurs sont dans toutes les tranches d’âge de la population, avec 71 % de jeunes et 35 % de femme. Le taux d’accès est passé de 1 % en 2012 à 26,19 % en 2016. Le taux de pénétration du mobile est passé de 74 % en 2012 à 97,8 % en 2016. Le prix des appels entre Conakry et l’Europe a fortement baissé. Warcip-Guinée a dépassé les niveaux fixés par la Banque mondiale ».





« Si nous faisons la rétrospective de ce que nous avons pu faire ces dix derniers mois. Je dirais que nous avons réussi beaucoup de choses en peu de temps », s’est félicité de son côté le chef de département des postes et télécommunications et de l’économie numérique, Moustapha Mamy Diaby.

Nous avons surtout réussi, a-t-il ajouté, à mettre en place un cadre légal et règlementaire qui permettra de développer ce secteur pour les 10 ans à venir. « Nous avons réussi à nous doter d’instruments, d’infrastructures et d’un climat de collaboration qui fait la fierté de tous et de chacun », a déclaré le ministre Mamy Diaby.

Pour lui, le projet Warcip a aidé à développer un certain nombre de projets, entre autres : le point de change internet, la relégation du point GN, l’étude sur le business model de la Sogeb, l’audit de l’ancienne Sotelgui, ... Au-delà, dit-il, de ce qu’il nous a apporté, il nous a montré que quand on s’écoute, quand on collabore nous pouvons atteindre des résultats considérables.

Enfin, le ministre Diaby fera remarquer qu’une nouvelle société de télécommunication nationale est en voie de création à partir des cendres de la Sotelgui.

Yahya Drame