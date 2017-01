Une pénurie d’essence s’abat actuellement sur la préfecture de Kissidougou, ce qui monte les enchères dans la localité, a constaté notre envoyé spécial, Balla Yombouno.

Dans certaines stations de la commune urbaine, d’aucuns parlent de la crise d’essence pendant que le gasoil et le pétrole sont disponibles. D’autres indiquent un retard des citernes censées d’approvisionnées ces stations.

Pour avoir un litre d’essence présentement, les clients des rares stations font non seulement la queue mais sont obligés d’y passer plusieurs heures. C’est le cas de la station Total sise au quartier TP où on aperçoit de passage, une longue file de véhicules, de motos et des propriétaires de bidons vides, en quête du précieux jus.

Au marché noir, le litre d’essence qui était vendu à 8 500 Fg se négocie entre 9 000 ou 10 000 GNF.

Si la pénurie se fait ressentir il faut cependant noter que le tarif des taxis motos reste encore inchangé dans la commune urbaine de Kissidougou.

B. Yombouno