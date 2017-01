La passation du cadeau griffé Tiffany de Michelle à Melania a suscité la curiosité. Mais désormais le suspense n'est plus de mise, on sait ce qu'il contenait

Le moment où Melania s’est avancée pour offrir un cadeau à Michelle le 20 janvier dernier a fait les choux gras de la presse et surtout des sites Internet qui en ont profité pour caricaturer la moue apparemment gênée de cette dernière. Michelle, qui s’apprêtait à poser officiellement sur le perron de la Maison-Blanche avec le couple a semblé, il est vrai, vouloir se débarrasser immédiatement du présent quitte à le remettre à son mari qui l’a ensuite fait passer à un assistant.

L’emballage bleu du cadeau Tiffany avait déclenché une curiosité hors pair quant à son contenu, générant des gifs hilarants figurant de potentiels cadeaux tous plus improbables les uns que les autres. Et l’un tout particulièrement puisque la boite ouverte on pouvait lire, sur un post it « Help me » ou « Aidez-moi » lancé par Melania à Michelle.

Hélas, la vérité est plus banale. Melania aurait juste offert à Michelle, non pas une robe du coutu­rier Hervé Pierre, ce Français de 51 ans qui l'a habillée lors de l'investiture, ni même une poupée vaudou à l'effigie d'Ivanka qui lui pique régulièrement la vedette mais un simple cadre photo en provenance de la grande maison de luxe américaine aussi célèbre aux USA grâce à ses boites bleues que peut l’être Hermès en France avec ses boites orange. Ce cadre photo en argent massif estimé aux environs de 450 euros pourra abriter soit les souvenirs de Michelle et Barack à la Maison-Blanche, soit les silhouettes de leurs filles Malia et Sasha.

Il est de tradition que les nouveaux arrivants offrent un cadeau à ceux qui partent mais pas forcément à ce moment protocolaire. Et la gêne de Michelle à recevoir ce cadre a évidemment fait rire puisqu’on la soupçonne justement de ne pas « pouvoir encadrer » ceux qui vont lui succéder à la Maison-Blanche.

Gala.fr